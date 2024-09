Joković: Država će pomoći stočarima koji su pretrpjeli štetu

Podgorica, (MINA) – Država će učiniti sve da poljoprivrednim proizvođačima nadoknadi štetu nastalu zbog obolijevanja stoke od kju groznice, poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da su sve mjere u vezi sa životinjama zaraženim kju groznicom sprovedene na najvišem novou i pozvao nadležne da utvrde da li je neko napravio propust, kako bi za to odgovarao.

„Čim smo dobili informaciju da se pojavila kju groznica formirali smo stručni tim i sproveli mjere nikad veće u regionu, a siguran sam da veće nijesu sprovedene ni u Evropi“, kazao je Joković, prenosi Portal RTCG.

Prema njegovim riječima, uklonjeno je 59 grla zbog kju groznice.

“Ministarstvo nema nadležnost da se bavi zakopavanjem grla, već lokalna zajednica. Problem je nastao u Nikšiću, a inspektori su radili na tome da sve bude odrađeno kako treba”, naveo je Joković.

On je istakao da će država pomoći stočarima.

“Učinićemo sve da nadoknadimo štetu oštećenim poljoprivredni prooizvođačima. Dobiće onoliko kolika je procijenjena vrijednost. Ako neko misli da na ovome zaradi, to je nemoguće. Ovdje smo svi gubitnici”, rekao je Joković.

On je kazao da se otprilike, na osnovu cijene grla, može okvirno procijeniti šteta, ali da će to naknadno biti saopšteno.

Joković je istakao da to neće uticati na ulaganja u poljoprivredu.

On je poručio da će Ministarstvo sprovesti sve zakonske mjere protiv medija koji, kako je rekao, šire neistine.

“Preduzećemo sve zakonske mjere za one koje koji objavljuju netačne informacije. To neka služi na čast i onima koji to rade i onima koji to prenose. A na nama je da demantujemo i da tražimo samo ono što je suva istina”, rekao je Joković.

On je kazao da su prije četiri-pet godina dobili novac za izgradnju postrojenja za skladištenje uginulih životinja, ali da su imali opstrukcije ekologa.

Joković je rekao da u Crnoj Gori nema dovoljno veterinara koji bi odgovorili na situaciju kada bi kju groznica uzela maha.

Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je, na pitanje novinara da li se nesmetano vrši otkup sira i da li se sir zaraženih krava može naći u prodaji, kazao da je mogućnost zaraze konzumiranjem proizvoda zaraženih krava skoro nemoguća.

„Na pijacama se mogu naći samo provjereni proizvodi, provjerenih proizvođača. Svaki sir koji je na tržištu je od provjerenih proizvođača“, kazao je Đaković i dodao da niko ne prepoznaje prenos zaraze preko proizvoda.

