Neselektivna borba protiv korupcije i kriminala mora biti prioritet

Podgorica, (MINA) – Neselektivna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti prioritet, kako bi građanima isporučili pravdu i povratili povjerenje u institucije sistema, ocijenjeno je na sastanku crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića sa koordinatorom Stejt Departmenta za globalnu borbu protiv korupcije Ričardom Nefjuom.

Milatović je naglasio da reforma pravosuđa, osim unaprjeđenja pravnog i institucionalnog okvira, u krajnjem treba da rezultira pravosnažnim sudskim odlukama u predmetima visoke korupcije i organizovanog kriminala, kako bi se razriješila pitanja koja opterećuju crnogorsku javnost.

“U tom smislu, važno je da pravosudne funkcije u državi obavljaju pojedinci od integriteta, koji mogu do kraja iznijeti procese, te da na taj način doprinesu jačanju ugleda našeg pravosuđa”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je podsjetio na snažno savezništvo dvije zemlje i ukazao na značaj dalje podrške SAD-a u suočavanju Crne Gore sa tim izazovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS