Nakon tri godine pozitivan prirodni priraštaj u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Prirodni priraštaj u Crnoj Gori je, nakon tri godine negativnog trenda, prošle godine bio pozitivan i iznosio je 681, pokazuju podaci Uprave za statistiku (Monstat).

Kako su naveli iz Monstata, u Crnoj Gori je prošle godine rođeno 7.008 djece, od čega 3.553 dječaka, A 3.455 djevojčica.

Prošle godine umrlo je 6.327 osoba. Od tog broja 3.293 su muškarci, a 3.034 žene.

Posmatrano po regionima, najviše živorođenih (3.776) i umrlih (2.926) je u središnjem regionu.

Podaci Monstata pokazuju da je u sjevernom regionu zabilježen negativan prirodni priraštaj i iznosi -397.

“Pozitivan prirodni priraštaj je evidentiran u ostala dva regiona, s tim što je veći u središnjem i iznosi 850, dok u primorskom regionu iznosi 228”, naveli su iz Monstata.

Prema statistici Monstata, prirodni priraštaj je pozitivan u devet, a negativan u 16 opština.

Veći broj rođenih nego umrlih zabilježen je u Podgorici, Budvi, Rožajama, Tuzima, Zeti, Tivtu, Baru, Kotoru i Ulcinju.

Najniži prirordni priraštaj registrovan je u Pljevljima gdje je broj umrlih veći za 259 od broja rođenih.

Najviše djece rođeno je u Podgorici – 2.458, što čini više od trećine živorođenih u Crnoj Gori, dok je najmanje djece rođeno u Šavniku, njih deset.

Negativan prirodni priraštaj na nivou Crne Gore je prvi put zabilježen 2020. godine kada je iznosio -196, koja je prepoznata kao prva godina pandemije COVID-19.

Tokom 2021. godine došlo je do naglog porasta broja umrlih što je prouzrokovalo i povećanje negativnog prirodnog priraštaja.

