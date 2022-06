Modrić produžio ugovor sa Realom

Podgorica, (MINA) – Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije Luka Modrić produžio je ugovor sa Realom do 30. juna 2023. godine, saopšteno je iz madridskog kluba.

Sadašnji ugovor važio je do 30. juna.

Modrić je u Realu od avgusta 2012. kada je došao iz londonskog Tottenhama.

U dresu londonskog kluba osvojio je 20 trofeja, od čega pet Liga šampiona.

Real je ove godine osvojio Ligu šampšiona, prvenstvo i Superkup Španije.

