Vuković peta na mitingu Dijamantske lige u Briselu

Podgorica, (MINA) – Evropska vicešampionka u skoku u vis, Marija Vuković, kao petoplasirana završila je nastup na mitigu Dijamantske lige u Briselu.

Ona je nastup završila sa preskočenih 191 centmetar, iz drugog pokušaja.

Ljestvicu na 194 centimetra rušila je tri puta.

U posljednjem pokušaju najbolja crnogorska sportistkinja je imala visinu, ali je zakačila listom noge letvicu.

Kraj sezone ostaavio je traga na formu sjajnih skakačica, osim na evropsku šampionku Jaroslavu Mahučih, koja je propuštala da skače na nižim visinama, a iz prve je “letjela” preko 188, 194 i 197 centimetara.

Vuković će nastupiti i na posljednjem i najačem mitingu Dijamantske lige u Cirihu, 8. septembra.

