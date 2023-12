Vujović: Rukometašice primjer rukometašima na EP

Podgorica, (MINA) – Izdanja i rezultat ženske reprezentacije na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu, biće primjer crnogorskim rukometašima kako da igraju na predstojećem Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, kazao je srednji bek Stevan Vujović.

Vujović se vraća u nacionalni tim nakon godinu i nastupa na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj.

“Na predstojećem Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, muška reprezentacija trebalo bi da slijedi primjer rukometašica i pokaže isti nivo požrtvovanosti i borbe počev od grupne faze u Minhenu, u kojoj će rivali biti Mađarska, Island i Srbija”, reao je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS