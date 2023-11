Poraz Mornara u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 95:75, u utakmici osmog kola Admiralbet ABA lige.

Barani su upisali sedmi poraz ove sezone, dok je Crvena zvezda došla do sedmog trijumfa.

U ekipi Mornara najefikasniji je bio Antabija Voler sa 14 poena, Aleksander Gavrilović dodao je 13, a Nemanja Vranješ deset koševa.

Beograđane je do pobjede predvodio Majk Tobi sa 16 poena, a upisao je i šest skokova.

Crnogorski reprezentativac u redovima Beograđana, Marko Simonović, upisao je 13 koševa, uz sedam skokova.

Mornar je nakon osam utakmica posljednji na tabeli regionalnog takmičenja, sa samo jednim trijumfom, a Crvena zvezda zauzima prvo mjesto sa sedam pobjeda i jednim porazom.

U narednom kolu izabranici Mihaila Pavićevića igraće za šest dana protiv Splita u Baru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS