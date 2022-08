Ubjedljiv poraz crnogorskih rukometaša

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore doživjela je drugi poraz na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Podgorici.

Generacija igrača koju predvode trener Nedim

Selmanović i koordinator mlađih selekcija Draško Mrvaljević poražena je u drugom kolu grupe A od Hrvatske 46:21.

Na startu šampionata izgubila je od Portugala.

U duelu protiv favorizovanog protivnika, Božo Vujović i saigrači držali su priključak do desetog minuta kada je zaostatak iznosio dva gola (6:4).

Uslijedio je odgovor Hrvatske koja je u 21. minutu povela 17:8.

Prednost protivnika bila je dvocifrena već u 22. minutu – 19:9.

Jedina dilema u nastavku bila je konačna razlika, jer je bila evidentna velika razlika u kvalitetu između dva tima.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Radoš Premović sa šest golova.

Crnogorska reprezentacija u posljednjem kolu grupne faze, u nedjelju (18 sati) igraće

protiv Italije.

