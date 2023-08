Titograd slavio i protiv Europe sa Gibraltara

Podgorica, (MINA) – Klub malog fudbala Titograd savladao je večeras Europu sa Gibraltara 4:1, u drugom kolu preliminarne faze kvalifikacija za Futsal Ligu šampiona.

To je drugi trijumf podgoričkog sastava u C grupi, nakon što je juče na startu turnira savladao gruzijski Georgijans rezultatom 4:3.

Crnogorski predstavnik slavio je golovima Ivana Krstevskog u 13, Alekse Rakića u 23, Gorana Delića u 31. i Janka Bulatovića u 35. minutu.

Jedini pogodak za Europu postigao je Alvaro Karavante u 28. minutu.

U drugom meču te grupe gruzijski Georgijans je savladao Ajndhoven 5:0.

Titograd će sjutra u 20 sati i 30 minuta, igrati sa Ajndhovenom.

Plasman u glavnu fazu kvalifikacija izboriće prvoplasirana ekipa, kao i najbolja drugoplasirana iz neke od osam grupa.

