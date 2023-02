Teren od danas i zvanično nosi ime Dragana Ivanovića

Podgorica, (MINA) – Kultno košarkaško igralište u Njegoševom parku od danas i zvanično nosi ime legende podgoričke Budućnosti Dragana Ivanovića.

Memorijalnu ploču otkrili su gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i Draganov brat Duško Ivanović.

Događaju je prisustvovao veliki broj ljubitelja sporta i poštovalaca lika i djela Dragana Ivanovića, a odigran je i revijalni meč između pionirskih ekipa Budućnosti i Morače.

Vuković je kazao da ponosan što će košarkaški teren u Njegoševom parku nositi ime čovjeka koji je davne 1980. godine kao kapiten sjajne generacije Budućnosti.

On je podsjetio da je Ivanović predvodio ekipu koja je prvi put u istoriji izborila plasman u prvu saveznu košarkašku ligu i na taj način trasirala put svim budućim uspjesima podgoričlkog kluba.

“Zato sam danas srećan što smo na skroman način u prilici da se odužimo sportskoj legendi našeg grada, na način na koji smo to prije dvije i po godine uradili i sa još jednim velikanom podgoričkog sporta, Goranom Polijem Bojanićem”, kazao je Vuković.

On je poručio da se nada da će budući naraštaji naslijediti put koji je trasirao Dragan Ivanović i nastaviti da doprinose uspjesima podgoričkog i crnogorskog sporta.

Njegov brat Duško Ivanović zahvalio se svima koji su doprinijeli da to kultno mjesto nosi ime Dragana Ivanovića i da se nada da će mnoge generacije moći da idu njegovim stopama.

“Teško mi je, tužno mi je, ali sam istovremeno srećan kada vidim ovoliki broj dragih prijatelja koje odavno nisam video, koji su godinama pratili Dragana i mene. Dragan je bio, prije svega, dobar i plemenit čovjek. Osim toga, kao sportista bio je primjer i vođa, kapiten jedne sjajne generacije igrača koji su u vrlo teškim uslovima uspjeli da, u to vrijeme, uđu u najjaču ligu Evrope”, rekao je Ivanović.

On je naglasio da je Dragan, osim što je bio kapiten, bio vođa velikog broja mlađih generacija u njegovom klubu Morača.

“Učio ih je košarci, ali ih je učio i životu, nečemu možda puno važnijem. Sjećam se ovog terena kada je dolazio da svojim unukom Milovanom, kada je prohodao. Volio je ovaj teren i bio bi danas ponosan što ovo mjesto nosi njegovo ime”, zaključio je Ivanović.

Draganov saigrač Jadran Vujačić obratio se porukom kazavši da bi jako volio da je danas mogao biti u Njegoševom parku i da se iskreno raduje što će košarkaško igralište u Podgorici, nositi ime njegovog prerano preminulog prijatelja i kapitena.

“Više godina smo zajedno u titogradskoj Budućnosti bili košarkaške bitke, radovali se pobjedama i tugovali poslje poraza. Dragan je uvijek bio primjer u svemu – prvi na treningu, najborbeniji na utakmici, gospodin van terena. Bila je posebna privilegija igrati sa Draganom u timu, kao i sa svim sjajnim igračima i ljudima tadašnje generacije titogradske Budućnosti”, kazao je Vujačić.

