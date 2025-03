Sjutra utakmice 25. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice 25. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) biće odigrane sjutra.

Vodeća Budućnost igraće u Beranama, u 13 sati, protiv plavskog Jezera. U isto vrijeme u Bijelom Polju sastaće se Jedinstvo Franca i Dečić. Za 15 sati zakazani su dueli Mornara i Arsenala na trening Kampu Fudbalskog saveza, odnosno Otrant-Olimpika i Sutjeske na terenu kampa OFK Titograda. U Kotoru, 30 minuta kasnije, sastaće se Bokelj i Petrovac. Budućnost je, nakon 24. kola, vodeća na tabeli sa 60 bodova. Drugoplasirani Petrovac ima 46, Bokelj je sa utakmicom manje osvojio 33, dok je četvrti Dečić sa 31 bodom i utakmicom manje, koliko ima i Sutjeska na petom mjestu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS