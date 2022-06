Sjutra Trofej prijestonice

Podgorica, (MIUNA) – Tradicionalni međunarodni kik boks turnir Trofej prijestonice WAKO Gran pri biće održan sjutra na Cetinju, najavili su organizatori manifestacije.”

Turnir će devetio put okupiti kik boksere na Cetinje, a na ovogodišnjem turniru nastupiće mlade nade iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova.

U disciplini kik lajt takmičiće se pioniri, mlađi kadeti, stariji kadeti, juniori i seniori.

U ringu će rukavice ukrstiti stariji kadeti, mlađi juniori, juniori i seniori, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Organizator, Kik boks klub Lovćen, najavio je da će proglasiti najbolji domaći i inostrani klub, kao i najbolje borce u svim uzrastnim kategorijama.

“Pozivamo sve ljubitelje sporta da dođu i podrže naš turnir i uživaju u borbama. U 11 sati počeće borbe u disciplini kik lajt, dok su borbe u ringu zakazane za 15 satih, navodi se u saopštenju organizatora.

Takmičenje će biti održano u Sportskom centru Cetinje, a ulaz u dvoranu je besplatan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS