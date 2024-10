Sjutra okupljanje reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Ženska rukomentna reprezentacija okupiće se sjutra i nastaviti uigravanje za Evropsko prvenstvo koje će od 28. novembra do 15. decembra biti održano u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Biće to drugo okupljanje pod vođstvom nove selekorke Suzane Lazović, nakon onog krajem septembra.

Crnogorske rukometašice će ovog puta u okviru EHF sedmice imati i odličnu provjeru protiv Hrvatske, sa kojom će u Prelogu odraditi zajednički trening i utakmicu koja će biti zatvorena za javnost.

Na spisku Lazović za EHF sedmicu je 19 igračica, među kojima nema debitantkinja.

Na spisku su bile i golmanka Marta Batinović, te bekovi Đurđina Malović i Ilda Kepić, koje će ipak, propustiti ovu akciju, ali konkurišu za mjesto u timu za predstojeći EHF Euro 2024.

Prvi trening u okviru EHF sedmice, reprezentacija će odraditi sjutra u 17 sati u dvorani Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore.

Put u Hrvatsku planiran je u četvrtak, a u petak i subotu zakazani su prijateljska utakmica i zajednički trening protiv reprezentacija koja se takođe, priprema za učešće na smotri najboljih selekcija Evrope.

Na EHF Euro 2024, Crna Gora će igrati u grupi u Debrecinu, a rivali će biti Srbija, Rumunija i Češka.

Dvije prvoplasirane selekcije izboriće plasman u glavnu rundu.

