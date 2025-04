Sjutra drugi meč finalne serije

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Nikšiću protiv Trebjese drugu utakmicu finala plej-ofa Prve A EKO crnogorske lige.

Podgorički tim prvi duel dobio je 93:63.

U finalu igra se na dvije pobjede.

Nikšićki duel počeće u 16 sati

Trebjesa igra svoje prvo finale plej-ofa, dok Budućnost juri 13.uzastopnu titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je ove sezone osvojila Kup Crne Gore i regionalnu WABA ligu.

