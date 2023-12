SC Derbi u Beogradu sa Partizanom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Beogradu sa Partizanom utakmicu 11. kola Admiralbet ABA lige.

Rival podgoričkog tima je zvanični šampion, koji je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario sedam pobjeda.

SC Derbi, koji je zabilježio trijumf manje, bio je uspješniji u finalu Superkupa i poenima Borne Kapuste, pet sekundi prije kraja, osvojio trofej.

Pamtiće se i prošlosezonska pobjeda na startu četvrtfinalne serije plej-ofa, kada je SC Derbi u dvorani “Aleksandar Nikolić”, slavio 84:83.

Trener Dejan Jakara kazao je da je je Partizan povratkom Kevina Pantera uhvatio ritam i postao potpuno druga ekipa. Uigrao se i Bruno Kaboklo, njihovo posljednje pojačanje i sad zaista sjajno izgledaju. Mi ćemo dati sve od sebe da probamo da što više i duže zaustavimo njihov fenomenalan napad, a to se može samo ukoliko svi igrači ostave srce na parketu”, rekao je Jakara.

Duel u Beogradu počeće u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS