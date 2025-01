Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće danas u Solunu, u drugom međusobnom duelu, sa Grčkom.

Domaćin je jučerašnji prvi duel dobio 29:25 (13:15).

Početak meča zakazan je za 18 sati i 30 minuta.

