Rečević: Podgorica epicentar evropskog i svjetskog džudoa

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 23. do 27. aprila biti epicentar evropskog i svjetskog džudoa, domaćin šampionata Evrope na kojem će učestvovati 25 osvajača olimpijskih i 30 svjetskih medalja, kazao je predsjednik Džudo saveza Jovica Rečević.

On je naglasio da je privilegija biti organizator takvog sportskog događaja, navodeći da je prilika da se država Crna Gora pokaže da je sposobna da organizuje najznačajnija međunarodna takmičenja.

“Značaj i kvalitet takmičenja najbolje potvrđuje činjenica da učestvuje 48 država sa preko 420 takmičara, među koji je više od 25 olimpijskih, 30 svjetskih i 50 evropskih medalja, sve osvojene u seniorskoj konkurenciji. Krem evropskog i svjetskog džudoa”, rekao je Rečević na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je organizacija bila nemoguća bez Vlade, minstarstava finansija i sporta, sponzora.

“Bilo je puno izazova, a da bi smjestili sve učesmioke i goste morali smo da rezevrišemo 650 soba u hotelima. Najveći izazov bila je sportska infrastruktura, dvorana Morača i Bemaks arena bile su na limitu zadovoljenja kriterijuma za organizaciju EP. Morali smo puno da imrovizujemo”, rekao je Rečević.

Šampionat startuje u srijedu, a svakog takmičarskog dana preliminarne borbe počeće u deset sati, dok je finalni program zakazan za 16 sati.

Svečano otvaranje na programu je u četvrtak, u 15 sati.

“Za sve dane šampionata ulaz u dvoranu Morača biće slobodan”, rekao je Rečević.

Selektor Ilija Vukotić naglasio je da će crnogorski džudo pedstavljati devet takmičara, nakon što je zbog povrede uoči samog šampionata otpao Anto Dubreta.

“Imaćemo premijerno nastup i našeg miks tima. Konkurencija će biti neočekivanmo jaka, jer obično prvi šampionatai Evrope nakon Olimpijskih igara budu zbog podmlađivanja reprezentacija nešto slabiji. Ovoga puta nije tako. Dždo je sport trenutka, u kojem su šanse svakom jednake – favoritima, ali i onma kojima se daju manje šanse na papiru. Domaća publika biće motiv više za naše borce da idu najviše što budu mogli”, rekao je Vukotić.

Čast crnogorskog džudoa braniće Petar Radović i Jusuf Nurković (do 66), Jahja Nurković (do 73), Nikola i Nebojša Gardašević (do 81), Novo Raičević (do 90), Slobodan Vukić (preko 100), Jovana Peković (do 78) i Jovana Mrvaljević (preko 78).

Za ekipni nastup, u konkurenciji mješovitih timova, prijavljeni su Tamara Gardašević i Aiša Nurković (do 57) i Nataša Jeftić (do 70).

“Svi oni žive svoj san, radili su i trenirali dobro, u najboljoj su mogućoj formi. Ispratili su nekoliko olimpijskih kampova, žive svoje snove, samo trebaju da ih dosanjaju”, rekao je Vukotić.

Crnogorska reprezentativka Jovana Peković kazala je da ima malo pritiska, ali da se on kako se šampionat primiče pretvara u pozitivnu emociju.

“U mojoj kategoriji ima 17 prijavljenih takmičarki, među kojima su olimpijske, svjetske i evropske medalje. Među njima sam i ja, evropska šampionka za mlađe seniore. U mlađim uzrasnim ktegorijama pokazala sam da mogu da im pariram. Dosta mečeva imamo između sebe. Garantujem da ću biti konkurentna taj dan”, rekla je Peković.

Ona je istakla da se dobro pripremila i da je to što je šampionat u Podgorici za nju predstavlja veliki motiv.

Novo Raičević, koji je bio finalista nedavnog Evropskog kupa, kazao je da je uradio sam što je bilo do njega.

“Trenirao sam nikada bolje i jače, nikada nijesam bio spremniji. Ne ulazim sa malim ambicijama, iako sam svjestan konkurencije. U mojoj kategoriji su 32 borca, među kojima su i trojica koji su bili na pobjendičkom postolju na Igrama u Parizu. Znam se sa svim tim borcima, na olimopijskom kampu Tatabanji borio sam se sa svima i bio konkurentan”, rekao je Raičević.

Crna Gora nema medalju sa seniorskog prvenstva Evrope gotovo 40 godina, a može se pohvaliti da je u istoriji džudo sporta imala svjetskog šampiona i vicešampiona.

