Radović i Nurković bez medalje prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti Petar Radović i Jusuf Nurković bez medalje završili su prvi takmičarski dan seniorskog prvenstva Evrope u Podgorici.

Oba takmičara nastupila su u kategoriji do 66 kilograma.

Radović je na startu iponom pobijednio Jakuba Kurovskog iz Poljske, dok je u drugom kolu izgubio od Rusa Murada Čopanova.

Od Nurkovića bolji je bio Ivan Černih iz Rusije.

Za sjutra zakazan je nastup Jahje Nurkovića, u kategoriji do 73 kilograma, koga na startu očekuje duel protiv Vlada Mitrua iz Moldavije.

U petak će u kategoriji do 81 kilogram nastupiti braća Nikola i Nebojša Gardašević.

Nikola će se na startu boriti sa boljim iz duela između Georgija Gramatikova iz Bugarske i Dos Santosa iz Luksemburga, a Nebojša protiv Hrista Valkova iz Bugarske.

Istog dana na tatami će i Novo Raičević u kategoriji do 90 kilograma, koji će se boriti sa Aleksom Bartom iz Slovačke.

U kategoriji preko 100 kilograma rival Slobodana Vukića u subotu biće Movli Borčašvili iz Austrije.

Za subotu su predviđeni i nastupi Jovane Peković (do 78) i Jovane Mrvaljević (preko 78 kilograma).

Peković na startu čeka duel sa Anom Montom Olek iz Njemačke, dok će se Mrvaljević boriti sa Marijom Holevart iz Austrije.

Završnog dana šampionata, u nedjelju, predviđeno je ekipno takmičenje, na kojem će debitovati reprezentacija Crne Gore.

Svakog takmičarskog dana preliminarne borbe počeće u deset, dok je finalni program zakazan za 16 sati.

Svečano otvaranje na programu je sjutra u 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS