Radović i Bakić u Linjanu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće na Masters turniru koeficjenta 20 u italijanskom Linjanu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Turnir će biti odigran od srijede do nedjelje, a okupiće 265 stonotenisera iz .? 30 država svijeta.

Radović i Bakić takmičiće se u kategoriji S 10, a turnirom u Linjanu zvanično će početi kvalifikacije za Paraolimpijske igre u Parizu.

Novi trener reprezentacije Vladimir Marić, koji će debitovati u Linjanu, kazao je da očekuje kvalitetan turnir, ali i dobar nastup Radovića i Bakića.

“Počinjemo kvalifikacije za POI u Parizu. Gledajući prijave biće dosta jak turnir, ali i Radović i Bakić imaju dobar rejting na Svjetskoj rang listi, tako da idemo sa puno entuzijazma i sa željom da se vratimo sa medaljama. Imajući u vidu da je to prvo takmičenje na kome ih predvodim, krećem sa dodatnim elanom i voljom da napravimo dobar rezultat”, rekao je Marić.

U Linjanu će nastupiti četiri igrača iz TOP 10 Svjetske rang liste, a sedam koji su među 15 najboljih. Radović, trećeplasirani na rang listi, dva puta je 2016. i 2019. godine, osvajao trofej u Linjanu.

