Prvi trijumf kadeta

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici vršnjake iz Italije 31:22, u utakmici trećeg kola A grupe Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina.

To je prvi trijumf crnogorskih rukometaša na šampionatu, nakon poraza od Portugala i Hrvatske.

Generacija igrača koju predvode trener Nedim Selmanović i koordinator mlađih selekcija Draško Mrvaljević takmičenje će nastaviti razigravanjem za plasman od devetog do 16. mjesta.

Crnogorski rukometaši odigrali su najbolji meč na prvenstvu, poveli su 5:1 u 6, dok je razlika u 28. minutu iznosila sedam golova (16:9).

Prednost su u nastavku uspšjeli da uvećaju.

Igrač utakmice Andrej Dobrković bio je najefikasniji sa sedam, Radoš Premović je postigao šest, a gol manje Mirko Latković.

Ponedjeljak je na šampionatu slobodan dan, a prvi meč u razigravanju crnogorski tim odigraće u utorak.

