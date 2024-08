Primorac sa Olimpijakosom i Savonom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca u novoj sezoni Lige šampiona igraće u grupi D sa Olimpijakosom, Savonom i pobjednikom kvalifikacione grupe, u kojoj su Sabadelj, Ortiđa, Šabac i Pai di Eks, odlučeno je danas žrijebom u Zagrebu.

Olimpijakos je 2018. bio prvak Evrope, a prošle sezone nastup je završio na trećem mjestu.

Savona je prošle sezone eliminisala Jadran u osmini finala Eurokupa.

Primorac kao šampion Crne Gore ima osigurano mjesto u grupnoj fazi.

Jadran će plasman u grupnu fazu pokušati da izbori kroz kvalifikacije.

Žrijebom je svrstan u A grupu, u kojoj su još Jug, Barselona, Dinamo iz Bukurešta i Banja Luka.

Ukoliko Jadran preskoči kvalifikacije igraće u grupi C, gdje se nalaze Barseloneta, Marsej i Vašaš.

