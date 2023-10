Primorac nastavio seriju pobjeda, porazi Katara i Budve

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca nastavili su seriju pobjeda, dok su Kataro i Budva upisali pobjede u šestom kolu regionalne A1 lige.

Primorac je u Budvi savladao Zadar 18:4 i šestim trijumfom zadržao maksimalan učinak.

Nekadašnjeg prvaka Evrope do pobjede vodili su

Tim Perov sa pet i Nikola Marković sa tri gola.

Kataro je poražen od Medveščaka 10:9, dok je od Budve bolji bio KPK sa Korčule 8:5.

Sjutra, u posljednjem kolu budvanskopg turnira, rivali će biti Budva – Medveščak (10), Primorac – KPK (11.45) i Kataro – Split (13.30).

Za sjutra zakazan je duel Premijer lige, između splitskog i hercegnovskog Jadrana na Poljudu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS