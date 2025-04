Preokret Lovćena za pobjedu i titulu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su danas u Podgorici ekipu Budućnosti 22:21, u utakmici 15. kola SBBet Prve crnogorske lige.

Odlučujući pogodak postigao je Mirklo Radović u posljendjim sekundama utakmice.

Cetinjski tim se revanširao rivalu za poraz na Cetinju (28:24) i tri kola prije kraja stekao četiri boda prednosti u odnosu na podgorički sastav.

Budućnost je u većem dijelu meča bila u vođstvu, koje je iznosilo i četiri gola.

U 56. minutu vodila je 21:18.

Uslijedio je serija od 4:0 Lovćena za preokret i pobjedu, praktično i novu titulu prvaka.

Strijelac odlučujućeg pogotka Mirko Radović sa pet pogodaka bio je najefikasniji u pobjendičkom timu, dok je Vuk Mrvlajević dodao četiri.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Emir Đulović sa sedam pogodaka.

