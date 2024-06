Poraz ženske pionirske selekcije

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je od Hrvatske 3:0, u trećem kolu UEFA razvojnog turnira.

To je prvi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon remija sa Sjevernom Makedonijom (0:0) i pobjede nad Bosnom i Hercegovinom (2:0).

Selektor Mirko Marić kazao je da je Hrvatska opravdala ulogu favorita i bila bolja tokom cijele utakmice.

“Dok su naše djevojke imale snage, parirale su dobro, međutim, u nastavku smo fizički pali i nijesmo uspjeli da zadržimo rezultatski egal. Ali, moramo biti zadovoljni nakon ovog turnira. Odlična stvar je što je odigran, jer smo vidjeli sa kakvim potencijalom raspolažemo u ovog ekipi”, kazao je Marić.

