Poraz crnogorski rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore porazom počela nastup na Svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Sloveniji.

Izabranice trenera Igora Markovića poražene su danas u Celju, u prvom kolu C grupe, od Danske 24:20 (12:11).

Crnpogorske rukometašice su, uprkos porazu, ostavile dobar utisak protiv favorizovanog protivnika i pokazale da bi u mečevima protiv Argentine i Italije, mogle da se uključe u borbu za plasman u glavnu rundu.

Najefikasnije u crnogorskoj selekciji bile su Nađa Kadović i Sara Gugač sa po pet golova, dok je Gordana Marsenić četiri puta zatresla protivničku mrežu.

Po dva pogotka postigle su Ana Radović i Anastasija Marsenić, a u strijelce su se još upisale Andrijana Popović i Anastasija Krivokapić.

U danskoj selekciji najbolja je bila Marija Berger Vierzba sa sedam, dok je gol manje postigla Klara Skot.

Crnogorske rukometašice u drugom kolu, sjutra 14 sati i 30 minuta, igraće protiv Argentine.

