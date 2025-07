Građani spriječili Mujovića da održi govor

Podgorica, (MINA) – Dio građana okupljenih ispred spomenika Partizanu borcu na brdu Gorica spriječio je danas gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića da održi govor.

Mujović je trebalo da učestvuje u obilježavanju Dana državnosti u organizaciji Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR).

Okupljeni su negodovali i zviždali, nazivajuči Mujovića “fašistom”, prenosi portal Vijesti.

Oni su odluku Mujovića da odustane od držanja govora ispratili aplauzom.

Mujović se nakon toga vratio i sjeo među zvanice koje je SUBNOR pozvao na obilježavanje Dana državnosti.

Organizatori su zamolili okupljene da ne remete svečanost jer je u pitanju obilježavanje i proslava 13. jula.

Grupa građana prethodno je organizovala okupljanje na kapiji na ulazu u park-šumu Gorica u Podgorici, gde je postavljena i izložba pod nazivom “Sunovrat Crne Gore”.

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman kazao je da je i ovoga 13. jula Crna Gora podijeljena oštrim linijama razgraničenja.

“Ali to nijesu etničke linije kako bi htjeli da nas ubijede, nego vrednosne. Na jednoj strani su oni koji baštine slobodarsku borbu crnogorskog naroda, a na drugoj duhovni potomci Joanikija Lipovca, koji je dan prije 13. jula držao zdravicu okupacionom guverneru”, rekao je Radoman.

Okupljani su na kraju položili vijenac na spomenik Partizanu borcu.

Organizatori su u pozivu za okupljanje ranije poručili da ne pristaju na prekrajanje prošlosti i zaborav.

“Borba protiv fašizma je stalna dužnost slobodnog čovjeka”, naveli su u pozivu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS