Poraz Budućnosti u Kristijanštadu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poražene su večeras u Kristijanštadu od norveškog Vajpersa 32:23 (15:14), u utakmici šestog kola Lige evropskih šampiona.

Budućnost je upisala peti poraz i bez pobjede je u dosadašnjem dijelu takmičenja, sa samo jednim osvojenim bodom.

Pobjednik duela odlučen je sredinom drugog poluvremena, kada je domaćin serijom od šest vezanih golova došao do vođstva od 25:19.

Budućnost je dobro odigrala prvo poluvrijeme, imala minimalan zaostatak, a u 39. minutu posljednji put je uspjela da izjednači (19:19).

Uslijedio je pad u igri podgoričkog tima i serija domaćina, koja mu je i donijela bodove.

Vajpers su do pobjede vodile Lois Abing i Merel Feriks sa po pet golova.

Isti učinak u podgoričkom timu imale su Ivona Pavićević i Ivana Godeč, dok je gol manje postigla Jelena Despotović.

Budućnost će u narednom kolu, 9. novembra, ugostiti danski Esbjerg.

