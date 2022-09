Poraz Budućnost Bemaksa uz zvuk sirene

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa poražene su od Vašaša 70:68, u prvom pripremnom meču na turneji po Srbiji.

Mađarski predstavnik do pobjede došao je poenima Klaudije Pap uz svuk sirene.

Budućnost je u većem dijelu meča imala prednost, koja je u trećoj četvrtini iznosila i deset poena (54:44).

Sredinom četvrte četvrtine Vašaš je preokrenuo i poveo 62:60, a u samoj završnici imao je i više sreće.

Budućnost je propustila priliku da trijumfuje, nakon trojke Marije Leković povela je 68:65, koja imala i dva bacanja, ali ih nije realizovala.

U timu Budućnost Bemaksa najefikasnija bila je Dragana Živković sa 23, dvocifrena je bila još Leković sa 18, dok je Jovana Savković dodala devet poena.

Naredni rival Budućnost Bemaksa biće sjutra ekipa Vrbasa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS