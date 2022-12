Pobjeda Budućnost Volija u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Čačku ekipu Borca 108:79, u utakmici 13. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim do četvrtog uzastopnog, ukupno devetog, trijumfa ove sezone vodili su

Tre Bel-Hejns sa 24 i Aleksandar Lazić sa 19 poena.

Istakao se i Petar Popović sa 16, dok su po poen manje ubacili Suad Šehović i Alfa Kaba.

Šehović je u Čačku upisao 404. trojku i postao rekorder regionalne lige po broju pogođenih šuteva za tri.

U ekipi Borca bolji od ostalih bili su Hanter Hejl sa 20 i Sava Lešić sa 19 poena.

