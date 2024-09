Pjastri najbrži u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri trijumfovao je na Velikoj nagradi Azerbejdžana, 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Trku je obilježio incident iz pretposlednjeg kruga između Serhija Peresa i Karlosa Sainsa juniora.

U borbi za drugo mjesto došlo je do kontakta, oba takmičara završila su na zidu i dva kruga do kraja završili trku.

Pjastri je upisao drugi trijumf u karijeri, nakon što je slavio i na Hungaroringu.

Slavio je ispred Šarla Leklera u Ferariju, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao vozač Mercedesa Džordž Rasel.

Na četvrtom mjestu završio je Lando Noris u drugom Meklarenu, ispred branioca titule Maksa Ferstapena, koji je nastavio seriju slabijih rezultata.

Među deset najboljih su još Fernando Alonso, vozači Vilijamsa Aleks Albon i Frank Kolapint, Luis Hamilton i Oli Berman, koji je zamijenio suspendovanog Kevina Magnusena.

Naredna trka Formule 1 biće vožena već sljedećeg vikenda za Veliku nagradu Singapura.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS