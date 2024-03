Pejović 19. put najbolja, slavio i Bubnov

Podgorica, (MINA) – Članica Atletskog kluba Nikšić, Slađana Pejović i Ivan Bubnov iz podgoričkog Milenijuma, osvojili su titule seniorskog prvaka Crne Gore u krosu.

Pejović je u Nikšiću, u trci na tri hiljade metara, trijumfovala ispred članice podgoričke Sparte, Dijane Stanišić (Sparta) i Stojane Brašanac, atletičarke barskog kluba Sanja.

Crnogorska olimpijka 19. put osvojila je titulu prvaka Crne Gore u krosu.

Bubnov je u trci seniora na 6.000 metara slavio ispred Željka Dabovića iz Sparte i prošlogodišnjeg pobjednika, Miljana Kukuličića iz barskog Mornara.

U konkurenciji cicibana najbolji su bili član Sanje, Viktor Jančić i Staša Raičević iz bjelopoljskog Jedinstva, kod mlađih pionira pobijedili su Uroš Camović (Milenijum) i Mina Lukolić (Sanja), a kod pionira Danil Zverev (Milenijum) i Aleksandra Madžgalj (Jedinstvo).

Najbrži u konkurenciji mlađih juniora bili su mlađi Matija Bulajić (Nikšić) i Sara Vučetić (Nikšić), dok su u konkurenciji juniora slavili juniori Ivan Popović (Nikšić) i Jovana Vučetić (Nikšić).

U konkurenciji veterana slavili su Milo Mugoša (40-44, Podgorica) i Veselin Petrušić (50-54, Nikšić), a u ženskoj konkurenciji Biljana Radunović (50-54, Podgorica).

Na šampionatu, održanom na terenima na Trebjesi u tehničkoj organizaciji AK Nikšić, nastupilo je oko 130 atletičara iz devet atletskih klubova.

Najviše medalja osvojili su atletičari Sanje (7), drugo mjesto zauzeo je AK Nikšić (6), dok su Milenijum i Sparta sakupili po pet odličja.

