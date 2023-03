Paramont u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice plasirao se u polufinale regionalne NLB WHEEL lige u košarci u kolicima.

Paramont je u Gradačcu, u meču četvrtog turnira, poražen od Parasport Slovenije 57:51 i kao četvrtoplasirani izborio polufinale. Poslije pet kola i četiri odigrana turnira ima učinak od dva trijumfa i tri poraza.

Slavio je protiv Singidunum Crvene zvezde 64:63 i Zagreba 70:55, dok je poražen od Zmaja iz Gradačca 75:60 i Vrbasa iz Banja Luke 64:53. Paramont će u polufinalu, 23. aprila u Banja Luci, igrati protiv Vrbasa, koji je ligaški dio regionalnog takmičenja završio sa maksimalnim učinkom.

U drugom polufinalu sastaće se Zmaj i Parasport Slovenija. Finalni, kao i meč za treće mjesto, na programu su 21. maja u Ljubljani.

