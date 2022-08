Vuković četvrta na mitingu Dijamantske lige

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao četvrtoplasirana završila je takmičenje u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u poljskom gradu Šleska.

Vuković je preskočila, za nju skromnih, 188 centimetara, istu visnu kao i trećeplasirana Ukrajinka Katerina Tabašnik, ali iz više pokušaja.

Crnogorska rekorderka je iz prvog pokušaja preskočila 184, a iz drugog ljestvicu na visini od 188 centimetara.

Sva tri puta rušila je na visini od 192 centimetara.

Tu visinu preskočile su samo Safina Sadulajeva iz Uzbekistana iz prvog i Ukrajinka Jaroslava Mahučik iz drugog pokušaja.

Isti broj pokušaja i preskočenu visinu, kao i Vuković, ima i Elena Valortigara iz Italije.

Vuković je drugi put nastupila na mitinzima Dijamantske lige, nakon što je 18. juna, u debitantskom nastupu u Parizu, osvojila peto mjesto, sa trećim rezultatom mitinga (195).

Crnogorsku rekorderku u skoku u vis i tada je samo veći broj pokušaja odvojio od pobjedničkog podijuma.

Vuković putuje za Minhen, gdje će od 15. do 21. avgusta biti održano seniorsko prvenstvo Evrope.

Ona će na četvrtom prvenstvu Evrope u karijeri nastupiti 19. avgusta u kvalifikacijama i pokušati prvi put da stigne do finala.

