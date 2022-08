U nedjelju tekbol turnir u kolašinskom Ski centru 1600

Podgorica, (MINA) – Turnir u tekbolu biće održan u nedjelju u kolašinskom Ski centru 1600, u saradnji sa sa Skijalištima Crne Gore, sapšteno je iz Tekbol saveza Crne Gore.

Navodi se da je to drugi turnir ljetnje turneje – Teqball Montenegro Summer Tour 2022, koja će biti realizovana do septembra u Crnoj Gori, pod pokroviteljstvom Međunarodne tekbol federacije (FITEQ).

Prvi turnir odigran je 24. jula na Luštici, a trofej je osvojila ekipa Kurjaci, koju čine Marko Žarković i Andrija Jovanović.

Tekeri, kako se popularno nazivaju tekbol igrači, nadmeću se u dubl kategoriji.

“Savršena prilika za ljubitelje atraktivnog sporta da demonstriraju svoje znanje i izazovu osvajače prvog nadmetanja na Tekbol Montenegro ljetnjoj turneji na Luštici i pobjednike posljednjeg zimskog turnira u filmskom studiju Dragutinović, ekipu Kurjaci, koju čine Marko Žarković i Andrija Jovanović”, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da će im glavni konkurent u Kolašinu biti Stroj, tandem Željko Janković i Balša Bogićević.

“Iz objektivnih razloga nismo bili u prilici da se na Luštici takmičimo u standarnom paru, pa je sada još veća želja. Uživamo u ovom sportu, uigrani smo i spremni da odigramo na najvišem nivou naših sposobnosti. Vjerujem da ćemo u Kolašinu ostvariti dobar rezultat”, kazao je član Stroja Željko Janković.

Kotizacija za učešće na kolašinskom turniru je besplatna i u Tekbol savezu očekuju veliki broj parova u kategoriji muških dublova.

“Nagradni fond tunira, koji počinje u 12 sati je 1.000 eura, a svi učesnici nokaut faze biće novčano nagrađeni – četvrtfinalisti sa po 50 EUR. Polufinalisti sa po 100, drugoplasiranom timu pripašće 200, a osvajaču turnira 400 EUR”, saopšteno je iz tekbol asocijacije.

Najavljeno je da će se kroz takmičenja ljetnje turneje birati reprezentativci Crne Gore za učešće na Svjetskom tekbol prvenstvu u oktobru.

