Odbojkašice slavile protiv Islanda

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Pljevljima selekciju Islanda 3:0 (25:7, 25:18 i 25:17), u utakmici drugog kola B grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi trijumf crnogorskih odbojkašica u grupi, nakon startnog poraza od Finske 3:1 (23:25, 25:12, 25:14 i 26:24).

Do pobjede crnogorska selekcija došla je nakon 61 minut igre.

Crnogorske odbojkašice u trećem kolu, 27. avgusta, biće gost Češke.

Plasman na Evropsko prvenstvo izboriće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz šest grupa.

