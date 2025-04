Odbojkašice dobile i Sloveniju, sa maksimalnim učinkom do EP

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska reprezentacija Crne Gore sa maksimalnim učinkom završila je turnir druge runde kvalifikacija i kao prvoplasirana u A grupi izborila nastup na Evropskom prvenstvu.

Crnogorske odbojkašice savladale su danas u Mariboru, u trećem kolu selekciju Slovenije 3:0 (25:17, 25:19 i 25:17).

U prva dva kola slavile su protiv Slovačke i Rumunije, a turnir su završile bez izgubljenog seta.

Klara Đukić i Jana Mrdak bile su najefikasije sa 13, odnosno 12 osvojenih poena, sedam je upisala Elena Jovanović, po šest Nađa Peković i Sofija Duletić, a na listi poenterki upisala se i Bojana Krasnići sa četiri poena.

Generacija igračica rođenih 2010. i mlađih postala je prva ženska crnogorska odbojkaška reprezentacija koja se plasirala na Evropsko prvenstvo.

Evropsko prvenstvo za odbojkašice do 16 godina biće odigrano od 2. do 13. jula u Tirani i Prištini.

