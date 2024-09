Novi poraz kadetkinja

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je u Zenici, u drugom kontrolnopm meču, od Bosne i Hercegovine 3:0.

Domaćin je prije dva dana dobio i prvi međusobni duel 2:1.

Sva tri gola postignuta su u drugom poluvremenu, a mrežu crnogorske selekcije pogađale su Marija Maslać u 57, Marija Maksimović u 62. i Uma Hadžihajdarević u 90. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao je da je u prvom poluvremenu viđena ravnopravna partija.

“U nastavku se desio veliki pad u našoj igri, prije svega zbog umora naših igračica. Rival je to iskoristio i upisao zasluženu pobjedu”, kazao je Marić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS