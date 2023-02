Nikčević preuzeo vrh tabele

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nebojša Nikčević pobijedio je bijelim figurama Aleksandra Tomića i nakon petog kola 75. Prvenstva Crne Gore u šahu preuzeo vrh tabele.

Nikčević je slavio nakon svega 17 odigranih poteza.

“Činilo se da će promjena dama donijeti dugu pozicionu borbu, međutim Tomić se nije najbolje snašao, Nikčević je zauzeo prostor, a sjajna koordinacija njegovih figura, donijela je odlučujuću prednost, pa je Tomić morao obustaviti svoj časovnik u znak predaje”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

U duelu na prvom stolu između velemajstora Dragiše Blagojevića i Miloša Pečurice viđena je poziciona borba, a nakon reduciranja materijala Pečurica je bez problema uspio da održi remi u topovskoj završnici.

Do četiri poena zahvaljujući pobjedama došli su Pavel Anisimov, koji je iskoristio neopreznost Bogdana Podlesnika, uspio da osvoji kvalitet, a zatim je realizovao stečenu prednost.

Najmlađi crnogorski velemajstor Luka Drašković nije propustio da taktičim udarom i žrtvom skakača riješi u svoju korist duel sa Veljkom Draganićem.

Blažo Kalezić je savladao Aleksandru Milović u izuzetno zanimljivoj partiji, Andrej Šuković i Vladimir Vujošević su remizirali nakon početnog ispitivanja snaga, dok su Božidar Kisić i Peko Đurović remizirali nakon velike borbe u dalekoj završnici.

Prvi nosilac turnira Denis Kadrić nakon velike borbe savladao je Igora Vujačića i vratio se na pobjednički kolosjek, trenutno se nalazi u grupi igrača sa 3,5 poena.

Sjutra su na programu dueli šestog kola, a veliku i zanimljivu borbu obećavaju partije: Drašković – Nikčević, Anisimov – Blagojević, Pečurica – Kalezić, Kadrić – Kisić, Tomić – Miletić, Šuković – Šćekić

Takmičari se na ovogodišnjem izdanju šampionata nadmeću za rekordan nagradni fond od 8.500 EUR, od kojih će pobjednik inkasirati dvije hiljade.

