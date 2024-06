Nikač pobjedom do šestog mjesta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista Predrag Nikač nastup na Evropskom prvenstvu u Rumuniji završio je sa šest bodova i na diobi šestog mjesta.

Drugi crnogorski predstavnik Milan Ivanović sakupio je četiri i po poena i nalazi se u grupi šahista od 27. do 39 mjesta.

Nikač je u posljednjem kolu pobijedio Ukrajinca Ivana Jacišina, dok je Ivanović remizirao protiv Rumuna Kostika Marčidana.

Nikač je protiv Ukrajinca odigrao svoju omiljenu varijantu Svešnjikov sicilijanske odbrane, sa crnim figurama.

“Relativno brzo došao sam do inicijative, koju sam efektno završio u malom broju poteza”, rekao je Nikač.

Govoreći o ukupno o nastupu, kazao je da ne može biti zadovoljan svojom igrom.

“Vjerovatno je na to uticalo veliko opterećenje i uloga jednog od glavnih favorita. Tek sam u posljednjem kolu, kada sam izgubio sve šanse za medalju, opustio ruku i odigrao kvalitetnu partiju”, rekao je Nikač.

On je kazao da žali što je u osmom kolu izgubio praktično dobijenu partiju.

“U partiji osmog kola, protiv Španca Klementea, već sam bio upisao pobjedu, ali šah je pokazao da, kao u sportu i životu, uvijek može doći do preokreta. Izgubio sam partiju i ostao bez medalje”, rekao je Nikač.

Ivanović je u posljednjem kolu igrao holandsku odbranu kao crni.

“Bila je komplikovana pozicija, dugo se igrala partija i na kraju sam ponovo remizirao. Nikada nijesam imao toliko remija na jednom turniru. Na ovom sam ostvario sedam, uz po pobjedu i poraz. Bez obzira na to zadovoljan sam svojim nastupom”, rekao je Ivanović.

Srebrni je bio njegov sunarodnik Jacek Stačančik (6,5), dok je bronzana medalja pripala Špancu Robertu Klementeu (6,5).

Završnici šanpionata u Rumuniji prisustvovali su predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović, selektor crnogorske reprezentacije Radenko Lacmanović i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić, u cilju promocije predstojećeg IBSA Svjetskog prvenstva koje će od 25. oktobra do 4. novembra biti održano u Petrovcu.

