NBA – Majami dobio i drugi meč u Bostonu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija pobijedili su Boston 111:105 i poveli 2:0 u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Najzaslužniji za drgi trijumf u TD Gardenu bio je

Džimi Batler sa 27 koševa, osam skokova, šest asistencija, tri ukradene lopte i dvije blokade.

U pobjedničkom timu istakli su se i Kejleb Martin sa 25 i Bem Adebajo, koji je osim 22 poena imao i 17 skokova.

U domaćem sastavu najbolji je bio Džejson Tejtum sa 34 koša.

Serija se seli na Floridu, a naredni meč biće odigran u noći između nedjelje i ponedeljka.

