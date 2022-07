Mujovi osvojila 14. mjesto u Banskoj Bistrici

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičara Anabela Anabela Mujovi osvojila je 14. mjesto u troskoku na Evropskom olimpijskom festivalu mladih u Banjskoj Bistrici. Ona je nastup završila sa rezultat od 11 metara i 20 centimetara. Mujovi je jedina crnogorska atletičarka na EYOF-u. Crnogorski tim u Banskoj Bistrici čine i mlade rukometašice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS