MPCFL : Sjutra mečevi desetog kola, odgođeno u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Mečevima desetog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Duel vodećih timova, Petrovca i Budućnosti na stadionu Mitar Mičo Goliš, odgođen je zbog obaveza podgoričkog omladinskog tima na evropskoj sceni.

Dečić će u Tuzima, u 18 sati, ugostiti Sutjesku, dok će dva sata ranije na Trening kampu Fudbalskog saveza rivali biti Otrant Olimpik i Mornar.

U isto vrijeme sastaće se Jezero i Bokelj u Beranama, odnosno Jedinstvo Franca i Arsenal u Bijelom Polju.

Budućnost je, nakon devet odigranih kola, lider na tabeli sa 23 boda i ima šest više od drugoplasiranog Petrovca.

Dečić je treći sa 15, po 13 osvojili su Arsenal i Bokelj, dok bod manje ima šestoplasirana Sutjeska.

