MPCFL: Budućnost pobjedom u Kotoru do šampionskog trofeja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti novi su prvaci Crne Gore.

Budućnost je danas u Kotoru, u 31. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL), savladala Bokelj 4:0 i pet kola prije kraja osigurana šampionski trofek.

To je podgoričkom timu sedma titula prvaka, nakon što je najbolji bio i 2008, 2012, 2017, 2020, 2021 i 2023. godine.

Budućnost su do 23. pobjede vodili Ivan Bulatović u 33. i 38, Lazar Mijović 54. i Lazar Savović u 82.

minutu.

Pobjedu u ovom kolu ostvario je i Dečić, koji je na DG areni savladao barski Mornar 2:0.

Ekipu iz Tuzi do desete pobjede vodili su Draško Božović u 65. i Ibrahim Endiaj u 83. minutu.

Jezero i Petrovac igrali su Beranama neriješeno 1:1.

Vođstvo plavskom timu donio je Mihailo Perović u 8. minutu.

Konačan rezultat postavio je Vladan Kordić u 33. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Otrant Olimpika i Jedinstva, koji su u Tuzima igrali 2:2. Ekipa iz Ulcinja povela je golom Stefana Vica u 20. minutu.

Brandao je u 30. izjednačio na 1:1, a Jedsinstvo je povela autogolom Stefana Filipovića u 54. minutu.

Bod domaćinu donio je Halil Muharemović u 76. minutu.

Bez pobjednika završen je i duel Arsenala i Sutjeske, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Gosti su poveli golom Aleksandra Desančića u 36. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Šaleta Kordić u 81. minutu.

Budućnost je vodeća na tabeli MPCFL sa 75 bodova i ima 19 više od drugoplasiranog Petrovca.

Dečić je treći sa 43, Sutjeska je osvojila 41, a Arsenal 39 bodova.

