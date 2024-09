Mornar poražen od Zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barkskog zlata poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 91:72, u drugom kolu Admiralbet ABA lige.

Mornar je u prvom poluvremenu bio ravnopravan rival aktuelnom regionalnom prvaku.

Nakon prve četvrtine, koja je završena 22:14 u korist Zvezde, Barani su u drugoj dionici djelovali mnogo bolje i uspjeli da skoro u potpunosti nadoknade zaostatak.

U drugoj četvrtini Mornar je postigao 27 poena, naspram Zvezdinih 23, što je bilo dovoljno za prilazak na četiri razlike (45:41).

Ipak, u trećoj četvrtini, kvalitet je presudio, pa je beogradski tim prednost povećao na devet poena, a u posljednjoj dionici pobjedu su učinili još ubjedljivijom i došli do plus 19.

Najefikasniji kod Barana bio je Brandon Dženkins sa 27 poena, a istakao se i Džamari Smit sa 14.

Beogradske crveno-bijele do pobjede je predvodio Rokas Gigraditis sa 19 i Majk Daum sa 18 poena.

Budućnost u Podgorici, od 20 sati, igra protiv Splita.

SC Derbi će u utorak biti gost zagrebačke Cibone.

