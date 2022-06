Montenegro starsu osam medalja u Skadru

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Montenegro stars nastup na međunarodnom turniru u Skadru završili su sa osam medalja – po tri zlatne i srebrne i dvije bronzane.

Zlatne medalje osvojile su kadetkinje Jovana Laković (do 47), Anja Radević (do 44) i Teodora Đonović (preko 59 kilograma).

Đonović je ujedno proglašena za najbolju kadetkinju turnira.

Uspjeh u kadetskoj konkurenciji upotpunili su srebrni Marko Vukčević i Vasilije Perović, koji je osvojio bronzano odličje.

“Svi ti rezultati omogućili su kadetima osvajanje trećeg mjesta u ekipnom plasmanu, što je u toj konkurenciji odličan uspjeh”, kazao je trener Rade Vuletić.

U konkurenciji juniora Adžija Ganjola bio je srebrni u ketogoriji do 59, dok je Mateo Muratović bio bronzani u kategoriji do 63 kilograma.

Srebrni je bio i senior Uroš Raspopović, u kategoriji do 80 kilograma.

“Tekvondo klub Montenegro stars nastupio je u Skadru sa osam takmičara i svi su se okitili medaljama”, rekao je Vuletić.

Međunarodni turnir Skadar open okupio je više od 300 takmičara iz 24 kluba i četiri države.

