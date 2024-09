Mladost i Podgorica bez pobjednika, Rudar nastavio seriju remija

Podgorica, (MINA) – Duel gradskih rivala, Mladosti i Podgorice, na DG areni završen je bez pobjednika 1:1, u osmom kolu Druge crnogorske lige.

Lider šampionata poveo je golom Igora Vukčevića u četvrtom minutu.

Izjednačio je, samo sedam minuta kasnije, Stefan Đukanović iz jedanaesterca i ekipi Podgorici donio bod.

Seriju remija nastavio je Rudar, koji je kao gost igrao sa Igalom 1:1.

Rudar, koji je četvrti meč zaredom osvojio po bod, poveo je golom autogolom Aleksandra Đukanovića u 37. minutu.

Do boda domaćin došao je autogolom Milije Golubovića u 68. minutu.

Ibar je savladao u gostima Lovćen 2:1 i nakon dva remija osvojio tri boda.

Lovćen, koji je poražen i u prošlom kolu, poveo je u 2. minutu pogotkom Lazara Stanišića.

POravnao je Đorđe Magdelinić u 58, a isti igrač režirao je preokre i donio Ibru tri boda u 67. minutu.

Grbalj je na domaćem terenu savladao Kom 1:0, a jedini gol postigao je Aleksa Beskorvajni u 26. minutu.

U osmom kolu slobodna je bila ekipa Iskre.

