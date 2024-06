Milatović: Prerani odlazak Šarkića nenadoknadiv gubitak za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izrazio je saučešće porodici i crnogorskoj i fudbalskoj javnosti povodom smrti golmana fudbalske reprezentacije Matije Šarkića.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da je sa nevjericom primio vijest o smrti Šarkića.

“Njegov prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, naš fudbal, sport i Crnu Goru”, rekao je Milatović.

On je istakao da su blistav talenat, borbenost na terenu i viteški duh, osobine koje su Matiju krasile i po kojima ćemo ga zauvijek pamtiti.

“U ovim teškim trenucima, porodici i čitavoj crnogorskoj i fudbalskoj javnosti upućujem izraze najdubljeg saučešća”, naveo je Milatović.

