Marsenić pojačala Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Dvadesetogodišnja reprezentativka Crne Gore Anastasija Marsenić naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Marsenić, koja igra na poziciji desnog krila, tako se poslije dvije sezone u norveškom Moldeu vraća u redove kluba čiji dres je nosila u sezoni 2020/21 i debitovala u EHF Ligi šampiona.

Ona je šesto pojačanje podgoričkog kluba za narednu sezonu, nakon Francuskinje Kalidiatu Nikate, Mađarice Noemi Hafra, turskih reprezentativki Neslihan Čaliskan i Bejze Karačam i njemačke golmanke Ane-Katrin Gigerih.

Marsenić je u u prethodne dvije sezone u dresu Moldea nastupala u EHF Evropskoj ligi.

