Marčića povreda arkade odvojila od polufinala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Petar Marčić u četvrtfinalu završio je nastup na međunarodnom turniru Beogradski pobjednik.

Marčiću je tokom prve runde četvrtfinalne borbe u kategoriji do 81 kilogram, protiv Besta Ševakjeva iz Rusije, pukla arkada iznad desnog oka.

Doktor je, nakon pregleda, odlučio da prekine borbu.

“Marčiću je pukla arkada od udarca glavom u klinču, ali je sudija pokazao da je od udarca rukom. Dobro je krenuo, osjetio je rivala, siguran sam da bi ga pobijedio”, rekao je Ružić agenciji MINA.

On je pojasnio da je sudija pokazao da je prekid posljedica udarca glavom onda bi prva runda bila bodovana.

Maričić je juče pobijedio Marsela Meinla iz Austrije.

Drugi crnogorski predstavnik Stefan Savković poražen je juče u kategoriji do 71 kilogram na poene od Ismaila Mutsologova iz Rusije.

Beogradski pobjednik, koji će biti održan jubilarni 60. put, okupio je boksere iz 25 država.

