Mančester junajted preokretom do polufinala, Bode Glimt eliminisao Lacio

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Manester junajteda nakon velikog preokreta plasirali su se u polufinale Lige Evrope i pridužili se norveškom Bode Glimtu, koji je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca eliminisao Lacio.

Bode Glimt je prvi norveški tim koji se domogao polufinala nekon evropskog takmičenja.

U polufinalu su i Atletik Bilbao i Totenhem iz Londona.

Mančester junajted je na Old trafordu, nakon 2:2 u Lionu, do poluvremana vodio 2:0, ali je u nastavku da francuski tim izjednači i izbori produžetke, u kojima je sa dva pogotka poveo 4:2 i činilo se osigurao polufinale.

Za sedam minuta tim Rubena Amorima postigao je tri gola i sa rezultatom 5:4 izborio polufinale.

Bode Glimt, koji je prvi duel dobio 2:0, u revanšu je dugo bio u podređenom položaju, a u 100. minutu imao je zaostatak od tri gola.

Izborio je jedanaesterce, u kojima je bio uspješniji.

Norveški tim u polufinalu igraće protiv Totenhema, koji je eliminisao Ajntraht iz Frankfurta.

Totenhem je, nakon remija u Londonu 1:1, u revanšu slavio 1:0.

Atletik Bilbao se dvomeča sa Mančester junajtedom domogao pobjedom u revanšu pred svojim navijačima protiv Glazgova 2:0.

Prvi duel završen je 0:0.

Polufinalni mečevi na programu su 1. i 8. maja.

